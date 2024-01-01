«Т Плюс» разъяснил условия завершения текущего отопительного сезона Поделиться Твитнуть

В Пермском филиале ПАО «Т Плюс» напоминили о порядке завершения отопительного сезона 2024/25 в городах Пермского края, где работает компания: Перми, Краснокамске, Березниках, Чайковском, Лысьве, Кондратово, а также в посёлках Майский, Марковский и Прикамский.

По данным теплоэнергетиков, для прекращения подачи теплоносителя необходимо установление погодных условий, при которых среднесуточная температура воздуха в течение пяти суток подряд должна быть выше +8 °С.

Решение о завершении отопительного сезона примет орган местного самоуправления (администрация). Для этого будет выпущено соответствующее постановление с указанием конкретной даты отключения подачи тепла.

Со дня официального завершения отопительного сезона теплоснабжающая компания «Т Плюс» начнёт перевод теплоисточников, насосных станций, блочно-модульных котельных, центральных тепловых пунктов на летний режим работы для профилактических мероприятий – гидравлических испытаний, ремонтов и перекладок теплосетей.

В дома и учреждения тепло перестанет поступать после того, как обслуживающие организации – УК и ТСЖ – переведут внутридомовые системы и оборудование индивидуальных тепловых пунктов на летний режим работы.

В ПАО «Т Плюс» обратили внимание на то, что в период межсезонья подготовкой домов и учреждений к зиме занимаются обслуживающие организации. Ремонт внутридомовых коммуникаций, гидравлические испытания систем отопления и горячего водоснабжения зданий, проверка запорной арматуры – всё это относится к обязанностям УК и ТСЖ. Организации будут проводить эти работы, синхронизируя их с отключениями на тепловых сетях и теплоисточниках.

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