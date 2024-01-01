Журналист «Нового компаньона» стала лауреатом премии заксобрания Пермского края Награждение победителей состоится в мае Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Законодательном собрании 8 апреля подвели итоги ежегодного конкурса за вклад в развитие общественно-политической журналистики в Пермском крае «Право и общество в Прикамье».

Как сообщается на сайте регионального парламента, лауреатом премии стала журналист «Нового компаньона» Алёна Улитина-Богачёва. Её материал «Приоритеты и задачи», победил в номинации «Печатные краевые средства массовой информации».

Премия вручается за вклад в развитие журналистики и информационное освещение деятельности представительных органов региона. Принять участие могут журналисты печатных и электронных СМИ, а также интернет-изданий. В этом году конкурс проводится шестой раз. Всего поступило 108 заявок от редакций из 23 муниципалитетов.

Победителей определили в восьми номинациях. Планируется, что церемония награждения состоится в мае в Законодательном собрании. Также, по решению жюри, будут вручены специальные награды для участников конкурса.

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