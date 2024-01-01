ЛУКОЙЛ объявил о начале конкурса журналистских работ по нефтегазовой тематике Поделиться Твитнуть

пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

Компания ЛУКОЙЛ дала старт конкурсу «Чёрное золото Прикамья и Тимано-Печоры–2024». В нём могут принять участие журналисты и фотографы из Пермского края, Башкортостана, Удмуртской республики, а также из Республики Коми и Ненецкого автономного округа.

В этом году конкурс проводится по шести номинациям. Помимо традиционных – на лучшие материалы о нефтегазовой отрасли в печатных, электронных СМИ и социальных сетях – победителей определят также в специальных номинациях. Одна из них посвящена Году семьи, объявленному в России. Также в год 95-летия нефтяной промышленности Пермского края и Республики Коми жюри уделит особое внимание журналистским материалам о становлении нефтегазовой отрасли, производственной и социальной миссии компании ЛУКОЙЛ.

Имена победителей будут объявлены до 20 декабря в рамках церемонии награждения лучших представителей медиа-индустрии по топливно-энергетической тематике.

Конкурсантам нужно до 1 декабря отправить анкету и материалы на электронную почту konkurs@lp.lukoil.com с пометкой «Чёрное золото Прикамья и Тимано-Печоры». К участию принимаются журналистские работы, вышедшие с января 2024 года.

Подробнее об условиях конкурса можно узнать в положении.

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