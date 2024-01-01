Из жизни ушла руководитель пермского фонда «Содействие» Нина Самарина Ей было 69 лет Поделиться Твитнуть

Группа Фонд поддержки социальных инициатив "Содействие" ВКонтакте

В Перми на 70 году жизни скончалась президент фонда поддержки социальных инициатив «Содействие» Нина Самарина. Информация об этом появилась 8 апреля в официальной группе организации ВКонтакте.

«Ушла из жизни Нина Николаевна Самарина. Это огромная утрата в сфере НКО Пермского края и всей России. Человек с большой буквы. Душа ФПСИ "Содействие", профессионал в сфере НКО, руководитель, наставник, советчик и прекрасная женщина с открытым и добрым сердцем. Скорбим», — сообщается в публикации.

Нина Самарина с 2005 года руководила фондом «Содействие», созданным для развития социально-экономических инициатив в сельских территориях Пермского края. С 2010 года стала председателем ассоциации «Альянс фондов местных сообществ». Являлась также членом краевой Общественной палаты со второго по четвёртый созыв, председателем комиссии по развитию институтов гражданского общества и механизмов взаимодействия с органами государственной власти. За развитие некоммерческого сектора была дважды награждена Почётной грамотой губернатора Пермского края.

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