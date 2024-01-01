Штаб Захара Прилепина в Пермском крае возглавит экс-министр Игорь Гладнев Открытие штаба состоится 9 апреля Поделиться Твитнуть

Захар Прилепин

Константин Долгановский

В Перми 9 апреля состоится открытие штаба российского писателя-патриота Захара Прилепина. На мероприятии будут представлены проекты и направления работы штаба в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе Прилепина.

В Пермском крае штаб будет заниматься поддержкой СВО, расследованиями по различным проблемам региона и корректировкой региональной культурной политики. Возглавит организацию в Перми бывший министр культуры Прикамья Игорь Гладнев.

На презентации организаторы расскажут о планах работы в Пермском крае: сейчас приоритетным направлением является гуманитарная миссия — регион подключается к выстроенной системе штабов Прилепина по сбору и доставки гуманитарной помощи мирному населению и военным.

«Ещё одной большой задачей станет работа по патриотизации культуры — в планах проведение патриотических мероприятий в рамках работы культурного центра «Традиция» и последующего открытия регионального филиала, а также содействие и менторская помощь деятелям культуры и искусств, поддерживающих СВО», — отметили в пресс-службе.

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