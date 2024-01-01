Сотрудники филиала «Азот» приняли участие в Дне бегуна Поделиться Твитнуть

Пресс-служба АО «ОХК «Уралхим»

В Березниках в легкоатлетическом манеже «Темп» прошёл очередной этап корпоративной спартакиады филиала «Азот». Сотрудники и ветераны предприятия приняли участие в забегах на спринтерские дистанции. Всего заявилось 112 человек.

Женщинам предстояло преодолеть 200 метров , мужчинам — 300. Лучшее время среди женщин показала Елизавета Мальцева из КСЦ «Азот» — 30,07 сек. У мужчин быстрее всех был Сергей Рат — 42,27 сек.

«День бегуна» ежегодно открывает череду легкоатлетических стартов. Результаты идут в зачёт корпоративной спартакиады. Она проходит в 19 различных дисциплинах: лёгкая атлетика, лыжные гонки, волейбол, баскетбол, футзал, шахматы и другие.

Беговые дисциплины наравне с лыжным спортом являются ключевыми направлениями в организации спортивно-массового досуга для сотрудников «Уралхима». Специалисты компании состоят в спортивных сообществах «Уралхим RunFactory» и «Уралхим SkiFactory». Посещают тренировки, коллективно участвуют в региональных и федеральных спортивных стартах, таких как Пермский международный марафон (0+). Курируют тренировочный процесс профессиональные спортсмены и квалифицированный тренерский состав.

Екатерина Ожиганова, начальник отдела социального развития филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

«Легкоатлетический забег между подразделениями нашего предприятия — это один из самых массовых этапов корпоративной спартакиады филиала «Азот». Для сотрудников это не только возможность заявить о своих спортивных достижениях, но и пообщаться с коллегами в неформальной обстановке, обменяться опытом. Участвуют спортсмены с разным уровнем подготовки. Есть разрядники, занимавшиеся спортом в юности, есть и обычные любители бега. По итогам всех забегов формируется сборная команда предприятия. Она будет представлять филиал «Азот» на 79 традиционной эстафете г. Березники, посвящённой Дню Победы».

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