Экс-чиновник правительства Прикамья назначен на пост в Минэкономразвития России Александр Хотулев в январе возглавил оперативное управление ведомства Поделиться Твитнуть

Сайт министерства экономического развития Российской Федерации

Бывший чиновник правительства Пермского края Александр Хотулев занял должность начальника оперативного управления в Министерстве экономического развития РФ. Согласно информации на официальном сайте ведомства, к новым обязанностям он приступил 17 января 2024 года.

Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье», управление отвечает за распоряжение государственным имуществом, закреплённым за Минэкономразвития на праве оперативного управления. Оно является одним из трёх подразделений ведомства, подчиняющихся министру Максиму Решетникову напрямую.

Александр Хотулев родился в Москве в 1995 году. После окончания МГУ по направлению подготовки «Экономика» в 2016 году устроился ведущим специалистом проектного отдела оперативно-распорядительного управления в столичный департамент экономической политики и развития. В 2017-2019 годах, когда главой Пермского края был Максим Решетников, Хотулев занимал должность консультанта-референта губернатора, в 2019-2020 годах работал замдиректора департамента секретариата аппарата краевого правительства. В 2020-м вернулся в Москву и был назначен на должность помощника министра экономического развития РФ.

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