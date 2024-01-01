Жители Прикамья совершили более 3 млн платежей дистанционно Общая сумма переводов превысила 14 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Жители Пермского края всё чаще предпочитают управлять своими банковскими счетами, не посещая офисы кредитных организаций. В 2023 году жители Пермского края совершили 3,2 млн платежей на общую сумму 14,2 млрд руб. дистанционно, в том числе через интернет и мобильные устройства. Об этом сообщили в пермском отделении ЦБ.

Общее количество личных банковских счетов с удалённым доступом в Прикамье составило почти 4 млн единиц. Это соответствует 35% всех банковских счетов жителей региона.

«Расширению дистанционного банковского обслуживания способствуют удобство использования цифровых платёжных сервисов и привлекательные условия. Так, с 1 мая 2024 года лимит бесплатных переводов самому себе в СБП увеличен со 100 тыс. до 30 млн руб. в месяц», — подчеркнул управляющий Отделением Банка России по Пермскому краю Алексей Моночков.

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