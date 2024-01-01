В Перми на трассе погибла пассажирка «Нивы» Двух водителей отвезли в больницу Поделиться Твитнуть

Фото: ТК ВЕТТА

В Перми на улице Ирбитская в воскресенье утром произошло смертельное ДТП. В результате столкновения двух автомобилей погибла женщина, еще два человека госпитализированы. Об этом сообщает ТК ВЕТТА со ссылкой на ГИБДД.

По предварительным данным, авария произошла 7 апреля в 7:55, когда по улице Ирбитская в направлении деревни Новосёлы двигался автомобиль «Шевроле Нива» под управлением водителя 1979 г.р.

В какой-то момент он выехал на встречную полосу, где столкнулся с другой «Шевроле Нивой», за рулём которой был водитель 1984 г. р.

В результате аварии загорелся автомобиль виновника ДТП. В этой машине скончалась женщина-пассажир 1974 г. р. от полученных травм. Водителей обоих автомобилей госпитализировали.

Сейчас факту ДТП проводится проверка. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

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