В Перми скоропостижно скончался писатель Юрий Асланян Ему было 69 лет Поделиться Твитнуть

Фото: Википедия

В ночь на 7 апреля в Перми умер писатель и поэт, автор таких известных произведений «Территория Бога» и «Последний побег» Юрий Асланян. Об этом сообщила директор московского издательства «Книжная площадь» Ирина Артёмова на своей странице в соцсетях.

По её словам, прощание состоится во вторник, 09 апреля, в Перми в ритуальном зале на ул. Старцева в 11 часов.

«После смерти у него осталось несколько неопубликованных произведений, что у него было много творческих планов. Юра вёл поэтический кружок для инвалидов. Юра был очень талантливым и необыкновенным человеком. Его поэзия - прекрасна. Жаль, что при жизни его произведения не получили должной оценки. Это наш Рыжий [российский поэт Борис Рыжий], только ещё круче», — рассказала «Новому компаньону» Ирина Артёмова.

По нашим данным, писатель скоропостижно скончался дома от сердечно-сосудистого заболевания.

«Точный диагноз покажет вскрытие. Он был в прекрасном физическом состоянии, сахар и давление были в норме», — рассказал наш источник.

Юрий Асланян родился 5 февраля 1955 года в Красновишерске. С 15 дет начал писать стихи и прозу.

В 1980 году он окончил филологический факультете Пермского университета. После окончания вуза пять лет проработал инженером-социологом на машиностроительном заводе им. Ленина.

В советские годы был участником поэтических групп Перми «Времири» и «Политбюро» вместе с Юрием Беликовым и Владиславом Дрожащих и др.

С 1987 года начал работать в пермских СМИ в качестве корреспондента корпоративных периодических изданий. Позднее работал в газетах «Молодая гвардия», «Пермские новости», «Звезда», «Личное дело». С 2007 по 2010 годы был главным редактором медиа-группы «Пермский обозреватель». В 2005—2008 возглавлял Пермское отделения Союза российских писателей.

С конца 90-х годов прошлого века его стихи публиковались в журналах «Смена», «Огонёк», «Юность», «Урал» и других.

Юрий Асланян входил в число авторов коллективных сборников «„Опера» идут по следу»: книга о пермской милиции» и «Годы террора: книга памяти жертв политических репрессий». Он был лауреатом журналистских премий им. Гайдара, «Белый медведь» и «Экология. Человек года. 2001».

В 2006 году в издательстве «Книжная площадь» был издан роман писателя «Территория Бога». В том же году вышла книга прозы «Последний побег», в которую вошли повести «Сибирский верлибр», «По периметру особого режима», «Последний побег» и «День рождения мастера».

Среди его последних произведений — книги «Пчелиная королева» и «Дети победителей».

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