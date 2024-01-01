В Прикамье на пожаре погиб человек Возгорание произошло в доме-бане деревни Мураши Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Вечером 6 апреля вспыхнул пожар в частном доме на ул.Белова в д.Мураши Култаевского сельского поселения, в результате чего погиб один человек и ещё один получил травмы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Как уточняют в ведомстве, в 20:17 в оперативные службы поступило сообщение о возникновении пожара в частном доме. К месту происшествия выехали подразделения пожарной охраны 133 пожарной части Управления государственной противопожарной службы Пермского края, подведомственной минтербезу, и муниципальной пожарной охраны с. Култаево.

Огнеборцы прибыли на место в 20:29 и установили, что пожар возник в строении дом-баня, а приблизительная площадь пожара составляла 30 кв. м.

Спасатели локализовали пожар в 20:42. Горение было ликвидировано в 22:00.

Позже выяснилось, что на пожаре погиб один человек, ещё один получил травмы в виде термических ожогов. Его доставили в больницу.

Сейчас сотрудники МЧС по региону проводят проверку. Они выясняют обстоятельства и причины пожара.

В ведомстве призывают пермяков быть внимательными и осторожными при обращении с огнем, соблюдать требования пожарной безопасности. При обнаружении пожара нужно сразу звонить в пожарную охрану по номерам: «01», «101», «112».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.