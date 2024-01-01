В Пермском крае подросток на «Опель Корсе» вылетел в кювет После аварии водителя пассажира госпитализировали Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Госавтоинспекция Прикамья

На автодороге Кудымкар — Гайны несовершеннолетний водитель 2007 г.р. едва не устроил смертельное ДТП, вылетев в кювет. Дорожное происшествие случилось в 7:10 утра, когда автомобиль «Опель Корса» двигался по направлению к Кудымкару. Об этом сообщает perm.aif.ru сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Прикамья.

По предварительным данным, на 42 км водитель не учел скорость движения и не справился с управлением. В результате машина съехала в левый кювет.

В результате автоаварии водитель и 19-летний пассажир госпитализированы.

Фото: ТГ-канал Госавтоинспекция Прикамья

Сейчас по факту ДТП проводится проверка. Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

В Госавтоинспекции призывают всех родителей к ежедневно беседовать с детьми о соблюдении ПДД, а факту случившейся аварии дорожная полиция намерена выйти в учебное учреждение, где учится пострадавший водитель, для профилактической беседы с детьми.

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