Реставрацию двух старинных корпусов Пермского университета оценили в 265 млн рублей Подрядчиков назовут в конце апреля Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Краевые власти объявили открытые конкурсы на ремонт, реставрацию и приспособление для современного использования двух объектов культурного наследия регионального значения. Речь идёт об учебных корпусах №2 и №4 Пермского государственного научного исследовательского университета (ПГНИУ) по адресам: Пермь, ул. Генкеля, 7 и ул. Генкеля, 7а.

Контракты с исполнителями заключит Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края, деньги на ремонт выделяются из краевого бюджета.

На оба конкурса заявки принимаются до 24 апреля, а победителей должны назвать 27 числа.

Начальная (максимальная) цена контракта на ремонт корпуса №2 — 192,9 млн руб., работы должны быть проведены с 14 мая по 28 декабря 2024 года

Начальная (максимальная) цена контракта на ремонт и реставрацию корпуса №4 — 72,9 млн руб. Сроки проведения работ: с 14 мая по 13 сентября 2024 года.

Информация появилась на портале госзакупок.

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