Утро 7 апреля в Перми начнётся со снегопада За сутки выпадет до 9 мм осадков Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Утро воскресенья, 7 апреля, в Перми начнётся со снегопада, а на юге Пермского края с переохлажденного дождя. Об этом сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ. Осадки в региона принесёт циклон Каспийского происхождения. Прогнозируемое количество осадков в краевом центре составит 7-9 мм. Днём снег перейдет в дождь и временный снежный покров растает. Осадки в регионе в виде дождя и мокрого снега ожидаются в регионе в течение целых суток.

В ночные часы температура в краевом центре опустится на 2 градуса ниже ноля, утром будет 0...-1 градус, максимальная температура днём не превысит +2. Атмосферное давление ожидается в пределах нормы 747-749 мм рт. ст., влажность воздуха 93% — из-за высокой влажности ощущаемая температура воздуха будет на 3-4 градуса ниже фактической. Ветер в первой половине дня будет юго-восточным до 4 метров в секунду. После обеда ветер немного утихнет и сменится на юго-западный и западный.





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