Пермские спасатели вывели из зоны затопления в Орске 97 человек Эвакуация жителей не прекращается ни на минуту Поделиться Твитнуть

Группировка Пермского края, прибывшая в Орск Оренбургской области 5 апреля, провела эвакуацию из зоны затопления уже 97 человек, в том числе двух инвалидов и шести детей. Маломобильных граждан и пожилых выносят на руках, остальных вывозят на лодках или машинах высокой проходимости. Сотрудники МЧС также спасают оставленных домашних животных — уже перевезены в безопасное место 12 кошек и собак. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю.

В аэромобильную группировку МЧС по Пермскому краю входит 42 спасателя и 8 единиц техники. Возглавляет подразделение заместитель начальника ГУ МЧС России по Пермскому краю (по Государственной противопожарной службе) Василий Муратов. Эвакуация жителей не прекращается ни на минуту. На текущий момент группировка Пермского края на месте проведения работ разделена на 8 подгрупп.

МЧС России увеличило группировку сил и средств для ликвидации порыва дамбы в Орске. «В настоящее время специалисты ведомства делают все возможное для защиты жизни и здоровья населения от последствий подъема уровня воды в реках», — заявили в ведомстве.

Всего в Орске после прорыва дамбы на данный момент эвакуированы более 1,1 тыс. человек, в том числе 331 ребёнок, сообщили ТАСС в МЧС. Подтопленными остаются около 2,5 тыс. домов и 3,1 тыс. придомовых территорий.

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