В мэрии назвали улицы Перми, которые уже помыли с шампунем В городе стартовала комплексная весенняя уборка Поделиться Твитнуть

С начала апреля в Перми подрядчики перешли на летнее содержание улиц, во всех районах города исполнители приступают к комплексной весенней уборке. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Рабочие повсеместно ведут подметание, мытьё асфальта и очистку его от грязи ручным способом. Также вручную ведётся уборка газонов от мусора. Очищаются остановочные павильоны, моются ограждения и дорожные знаки.

На дороги города уже вышли уличные пылесосы и вакуумно-подметальные машины. Часть улиц города начали мыть с шампунем. Так, в Ленинском районе с моющим средством прошлись по ул. Ленина, Комсомольскому проспекту и ул. Спешилова. В Дзержинском районе с шампунем помыли ул. Строителей и пр. Парковый, а в Мотовилихинском — дамбу Стахановская-Старцева-микрорайон Ива.

Также в мэрии анонсировали, что после схода снега будет произведена комплексная уборка территорий логов, пустошей, водоохранных зон.





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