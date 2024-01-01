Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Стала известна программа фестиваля Владимира Спивакова в Перми Поделиться Твитнуть

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Как стало известно «Новому компаньону», в понедельник, 8 апреля, стартует закрытая предпродажа билетов на филармонический фестиваль «Владимир Спиваков приглашает…» (6 +), который пройдёт в Перми, в Большом зале филармонии, с 6 по 10 июня этого года.

Первые билеты на фестивальные концерты смогут приобрести только постоянные слушатели, зарегистрированные на сайте филармонии: им придёт ссылка на продажу билетов. Если слушатель не зарегистрирован, но хочет воспользоваться услугой предпродажи, он ещё сможет успеть зарегистрироваться и также получить индивидуальную ссылку. Продажа для всех остальных зрителей будет открыта в пятницу, 12 апреля.

В программе XV Всероссийского фестиваля «Владимир Спиваков приглашает…» – произведения Баха, Генделя и Брамса. На открытии прозвучит музыка Бетховена, Мусоргского и Шостаковича, а на закрытии – произведения Чайковского.

На концертах фестиваля будут исполнены эксклюзивные литературно-музыкальные композиции: «Воскресение Генделя» по одноимённой новелле Стефана Цвейга и фрагментам оратории Георга Фридриха Генделя «Мессия» и «Пушкин в музыке».

В качестве солистов выступят Екатерина Мечетина и Иван Бессонов (фортепиано), Тимур Пирвердиев (скрипка), Александр Рамм (виолончель), певец Игорь Подоплелов (бас-баритон), драматический актёр Виктор Вержбицкий. Главным героем фестиваля, как всегда, станет Национальный филармонический оркестр России под управлением дирижёров Владимира Спивакова и Арсентия Ткаченко. В концертах фестиваля примет участие Академический большой хор «Мастера хорового пения» радио «Орфей».

Концерты открытия и закрытия будут демонстрироваться онлайн на сайте филармонии и в системе виртуальных концертных залов.

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