Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Стала известна программа фестиваля Владимира Спивакова в Перми
Как стало известно «Новому компаньону», в понедельник, 8 апреля, стартует закрытая предпродажа билетов на филармонический фестиваль «Владимир Спиваков приглашает…» (6 +), который пройдёт в Перми, в Большом зале филармонии, с 6 по 10 июня этого года.
Первые билеты на фестивальные концерты смогут приобрести
только постоянные слушатели, зарегистрированные на сайте филармонии: им придёт
ссылка на продажу билетов. Если слушатель не зарегистрирован, но хочет
воспользоваться услугой предпродажи, он ещё сможет успеть зарегистрироваться и
также получить индивидуальную ссылку. Продажа для всех остальных зрителей будет
открыта в пятницу, 12 апреля.
В программе XV Всероссийского фестиваля «Владимир Спиваков
приглашает…» – произведения Баха, Генделя и Брамса. На открытии прозвучит
музыка Бетховена, Мусоргского и Шостаковича, а на закрытии – произведения
Чайковского.
На концертах фестиваля будут исполнены эксклюзивные
литературно-музыкальные композиции: «Воскресение Генделя» по одноимённой
новелле Стефана Цвейга и фрагментам оратории Георга Фридриха Генделя «Мессия» и
«Пушкин в музыке».
В качестве солистов выступят Екатерина Мечетина и Иван
Бессонов (фортепиано), Тимур Пирвердиев (скрипка), Александр Рамм (виолончель),
певец Игорь Подоплелов (бас-баритон), драматический актёр Виктор Вержбицкий.
Главным героем фестиваля, как всегда, станет Национальный филармонический
оркестр России под управлением дирижёров Владимира Спивакова и Арсентия
Ткаченко. В концертах фестиваля примет участие Академический большой хор
«Мастера хорового пения» радио «Орфей».
Концерты открытия и закрытия будут демонстрироваться онлайн
на сайте филармонии и в системе виртуальных концертных залов.
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