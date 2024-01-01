Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми началась продажа билетов на концерт Пасхального фестиваля Валерия Гергиева Поделиться Твитнуть

Фото: Пермская краевая филармония

В пятницу, 4 апреля, на сайте Пермской краевой филармонии появились билеты на концерт Пасхального фестиваля Валерия Гергиева (6 +), который состоится в Большом зале филармонии через месяц – 4 мая в 16:00.

Как всегда, программа фестивального концерта остаётся загадкой до последнего момента. Пермские меломаны сталкиваются с этим не впервые и уже привыкли: они покупают билеты на оркестр Мариинского театра и на имя дирижёра, а не на музыкальные названия. Лишь после приезда Гергиева в Пермь худрук фестиваля объявит, что будет исполнять.

ХХIII Московский Пасхальный фестиваль пройдёт с 25 апреля по 15 мая 2024 года. В этом году чествуют композиторов-юбиляров Николая Римского-Корсакова, Модеста Мусоргского и Михаила Глинку.

Маршрут симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева традиционно будет насыщенным: за 21 день музыканты планируют преодолеть более 15 000 километров и посетить более 20 городов России.

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