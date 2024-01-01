Алёна Бронникова Жители Перми смогут наблюдать за стартами ракет на медиафасаде ТРК Роскосмос подписал соглашение о трансляции запусков с федеральным медиахолдингом МАЕР Поделиться Твитнуть

Медиафасад на ТРК Семья

Дмитрий Енцов

Пермь вошла в число городов, в которых на уличных экранах в режиме реального времени будут транслировать запуск российских ракет-носителей с космическими кораблями и спутниками. Как сообщается на сайте «Роскосмоса», госкорпорация подписала соответствующее соглашение о сотрудничестве с федеральным оператором имиджевой рекламы МАЕР.

«В формате нового медиа компания МАЕР будет информировать россиян о важнейших событиях в космической отрасли. Показывать по всей сети крупноформатных цифровых экранов в разных регионах страны запуски космических кораблей, рассказывать о работе экипажей на околоземной орбите, передавать поздравления от космонавтов», — сообщил генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов.

Помимо Перми, трансляция будет вестись на уличных диджитал-экранах и медиафасадах, принадлежащих медиахолдингу, в Москве, Новосибирске, Екатеринбурге, Челябинске, Уфе, Тюмени, Самаре, Нижнем Новгороде, Волгограде и других городах. Согласно информации на официальном сайте МАЕР, в Перми компании принадлежит медиафасад на ТРК «Семья», по ул. Революции, 13 площадью 200 кв. м.

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