Алёна Бронникова В Перми предложили вручить награды топ-менеджерам сети аптек «Пермфармация» Проекты решений внесены на рассмотрение депутатам гордумы Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Сергей Федосеев

Мэр Перми Эдуард Соснин внёс в гордуму проекты решений о награждении почётным знаком «За заслуги перед городом Пермь» и почётной грамотой города Перми топ-менеджеров сети аптек «Пермфармация». На соответствующие документы, опубликованные на сайте городской думы, обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье».

Согласно указанным данным, знаком «За заслуги перед городом Пермь» предлагается наградить заместителя гендиректора по связям с общественностью ООО «Капитал-Ф», депутата Пермской гордумы V созыва Валерия Замахаева, за «многолетний добросовестный труд, активное и плодотворное участие в общественной и благотворительной деятельности». А также наградить директора управляемого АО «Пермфармация» ООО «Капитал-Ф» Владислава Трухачёва почётной грамотой за «значительный вклад в развитие фармацевтической деятельности в городе Перми и в связи с Днём фармацевтического работника».

Кроме того, в проектах предлагается вручить награды первому зампредседателя ПКО ОГО ВФСО «Динамо» Петру Ивашову и начальнику службы радиовещания пермского филиала ВГТРК Юрию Филимонову. Петру Ивашову вручат почётный знак за «многолетний добросовестный труд, заслуги в общественной деятельности, развитии физической культуры и спорта» в Перми, а Юрию Филимонову - почётную грамоту за «значительный вклад в развитие радиовещания и в связи с Днём радио, праздником работников всех отраслей связи».

ООО «Капитал-Ф» учреждено в 2004 году, является управляющей организацией АО «Пермфармация», одного из крупнейших поставщиков фармацевтической продукции в регионе. Как указано на официальном сайте, в аптечную сеть входит более 200 аптек и аптечных пунктов в Перми и крае. По данным сайта checko.ru, за прошлый год выручка компании выросла на 39% по сравнению с 2022-м и составила 2,2 млрд руб., чистая прибыль составила 110,8 млн руб. (рост 68%).

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