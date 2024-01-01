В Перми двух граждан Таджикистана наказали за нарушение миграционного законодательства По решению суда они должны выплатить по 2 тысячи рублей Поделиться Твитнуть

Сотрудники уголовного розыска Пермского линейного отдела полиции выявили двух граждан Таджикистана, 2002 и 1993 г.р. которые осуществляли незаконную трудовую деятельность на территории России.

Как выяснилось, в разрешении на работу было прописано право на работу подсобных рабочих, а на деле они трудились экипировщиками вагонов.

Обоих граждан привлекли к ответственности по ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ.

Они осуществляли трудовую деятельность в РФ с 13 февраля. Полиция нашла их на территории станции Пермь-2.

«Сегодня состоялся суд. Решение суда — штраф 2000 рублей каждому», — пояснили «Новому компаньону» в пресс-службе Пермского линейного отдела на транспорте.

В ведомстве также добавили, что такие проверочные мероприятия проводятся на постоянной основе. Их цель — выявление иностранных граждан, допускающих нарушения миграционного законодательства.

Отметим, санкции по ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ предусматривают административный штраф в размере от 2 до 5 тыс. руб. с выдворением за пределы Российской Федерации или без него.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.