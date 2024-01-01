Алёна Бронникова В Прикамье в два раза увеличат размер выплаты за знак «Гордость Пермского края» Законопроект рассмотрят в апреле Поделиться Твитнуть

В Пермском крае размер выплаты за знак отличия, которым награждаются лучшие ученики, планируют увеличить в два раза. Как сообщает пресс-служба краевого заксобрания, губернатор Дмитрий Махонин предложил повысить премию за знак «Гордость Пермского края» с 5 до 10 тыс. руб.

«В случае принятия законопроекта единовременную премию обучающимся, которые награждаются знаком отличия Пермского края, увеличат с 5 до 10 тыс. руб., а её выплата начнётся с 2025 года. На реализацию планируется предусмотреть дополнительные средства из краевого бюджета — более 3 млн руб. ежегодно», — уточнили в ведомстве.

Также документ предусматривает расширение перечня категорий и дополнение его номинацией «патриотика». Кандидатов смогут выдвигать федеральные общеобразовательные организации и структурные подразделения федеральных образовательных организаций высшего образования. Депутаты рассмотрят законопроект на апрельском заседании краевого парламента.

Знаком отличия «Гордость Пермского края» награждаются ученики, проявившие выдающиеся способности в учебной, научной, спортивной, общественной или творческой деятельности, которые достигают высоких результатов в международных, всероссийских, окружных, межрегиональных и региональных мероприятиях. Обучающиеся получают знак отличия и единовременную премию. Ежегодно знаком удостаивают не более 3 тыс. человек.

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