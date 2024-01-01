Синоптики рассказали о погоде в Пермском крае в выходные дни Ожидается похолодание и мокрый снег Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Как сообщили в Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Прикамье в выходные дни, 6 и 7 апреля, ожидается холодная погода с мокрым снегом.

В субботу погоду в регионе будет определять Скандинавский антициклон с арктической воздушной массой. В связи с этим ожидается небольшая облачность без осадков, за исключением юго-востока, где ночью выпадет мокрый снег. Ветер северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха ожидается ниже климатической нормы на 2-4°С: ночью будет −7…−2°С, по северу до −12°С, днём потеплеет до 0…+5°С. В Перми температура воздуха ночью −7…−5°С, днём +1…+3°С. Ночью и утром на дорогах гололедица.

В ночные часы в воскресенье влияние антициклона ещё сохранится, днём начнутся дожди. Ветер юго-восточный, умеренный. Ночная температура воздуха −7…−2°С, в Перми около −3°С, днём потеплеет до +5…+10°С, в Перми до +8°С.

По предварительному прогнозу, начало следующей недели будет умеренно тёплым, но дождливым.

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