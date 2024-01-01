В Пермском крае закрылись все ледовые переправы Последняя перестала действовать в Гайнском округе Поделиться Твитнуть

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю, в регионе закрылись все ледовые переправы в территориях. Последняя из них — в Гайнском муниципальном округе через Каму, в районе урочища «Пернояг». Всего в этом сезоне работали 13 переправ.

В ведомстве напоминают, что выход на весенний лёд крайне опасен для жизни, и сейчас с каждым днём структура льда меняется: если вчера толщина льда была способна выдержать нагрузку грузового автомобиля, то уже сегодня лёд может не выдержать вес человека.

В настоящее время выход людей и выезд автотранспорта на лёд в местах, где выставлены запрещающие знаки, влечёт предупреждение или административный штраф.

«Пренебрежение правилами безопасности может привести к самым печальным последствиям. Рекомендуем родителям ещё раз напомнить детям об опасности выхода на лёд», — рассказали в МЧС.

О несчастных случаях на водном объекте нужно сообщать по тел. 101 и 112.

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