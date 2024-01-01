Прокуратура Пермского края и КСП договорились о сотрудничестве Соглашение подписали Павел Бухтояров и Александр Белых Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

Прокурор Пермского края Павел Бухтояров и председатель Контрольно-счетной палаты региона Александр Белых подписали соглашение о сотрудничестве между надзорным ведомством органом и органом финансового контроля. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Соглашение определяет порядок взаимодействия между КСП и прокуратурой в оперативном выявлении, предупреждении и пресечении преступлений в финансовой и бюджетной сферах, а также в процессе использования государственного имущества.

Прокуратура сотрудничает с региональным КСП уже несколько лет: только в 2023 году по материалам Контрольно-счетной палаты прокуратура области внесла более 50 представлений, по результатам рассмотрения которых 33 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, по протестам исполнено восемь нормативных актов, возбуждено одно уголовное дело.

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