В Перми пройдёт большой этнокультурный фестиваль За три дня гости события познакомятся со спортивными и культурными традициями разных народов Поделиться Твитнуть

Фото: Денис Кабанов

В Перми с 12 по 14 апреля в библиотеке им. Горького пройдёт этнокультурный фестиваль «Пермский край: созвучие культур» (6+), сообщает региональный минкульт.

Событие продемонстрирует пермякам традиционную культуру народов России и других стран. Насыщенная фестивальная программа будет интересна и взрослым, и детям, и молодёжи.

Первый день будет посвящён национальным спортивным играм и активностям на свежем воздухе. На площади перед «Горьковкой» все желающие смогут поиграть в городки, крикет или принять участие в эстафетах. Самые активные получат в награду фирменные пряники.

Фото: Денис Кабанов

Второй день пройдёт под знаком искусства. Гости фестиваля в течение дня могут познакомиться с тематической книжной выставкой, побывать на интерактивной презентации информационно-культурного отдела «Пермия». Состоится открытие фотовыставки представителей разных национальностей. В 12:00 начнется концерт пермских коллективов и иностранных студентов. После этого пройдут мастер-классы по древнерусскому письму, изготовлению подвесок и традиционной набойки по ткани, а студенты из Индии научат рисовать узоры мехенди. Запланирован показ костюмов народов мира. День завершат выступления в стендап-формате пермских комиков и иностранных студентов, проживающих в краевой столице.

В третий день фестиваля пройдут интеллектуальная игра для иностранцев Intellegentquestions (IQ) и лекция о культуре и истории Перми.

Фестиваль пройдёт при поддержке министерства культуры Пермского края.

Министерство культуры Пермского края

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