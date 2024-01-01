«Единая Россия» и Минпросвещения обсудили реализацию президентских программ в сфере образования Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

На федеральном штабе «Единой России» и Минпросвещения вместе с регионами обсудили ход программы капремонта школ, а также запуск программ капитального ремонта детсадов и учреждений профобразования.

Как отметил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, в этом году за счёт федеральных средств запланирован ремонт 1053 школ. Из них 530 школ – в рамках двухлетнего цикла.

«935 объектов законтрактованы. На многих уже приступили к работам», – сказал он.

При этом в ряде регионов конкурсы на проведение работ ещё не объявлены, и есть риски по срыву графиков работ. Кроме того, сохраняется угроза несвоевременной сдачи строящихся школ. По нескольким регионам «долги» по объектам сохранились с 2022 и 2023 годов.

«Прошу предметно разобраться в причинах таких сбоев и принять меры по исправлению ситуации… Региональным штабам нужно засучить рукава и работать», – подчеркнул Андрей Турчак.

Отдельно секретарь Генсовета «Единой России» остановился на разработке программ капремонта детсадов, колледжей и техникумов. Они стартуют по решению президента с 2025 года.

«Прошу наших координаторов в регионах подключиться к подготовке реестра объектов капремонта первой очереди», – поручил Андрей Турчак.

Как сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, при планировании программы капремонта детсадов и техникумов будет учитываться опыт капремонта и строительства школ. В планы по капремонту колледжей в первую очередь войдут те, где реализуют проект «Профессионалитет».

Включение в программу капремонта школ других учреждений образования за счёт федеральных средств позволит сэкономить региональные бюджеты. По словам Сергея Кравцова, это порядка 31 млрд руб.

Андрей Турчак рекомендовал сохранить их в системе образования субъектов.

«Губернаторы могли бы их направить на благоустройство территорий, закупку дополнительного оборудования, оснащение спортзалов и школьных медкабинетов», – сказал он.

Анатолий Маховиков, депутат Законодательного собрания Пермского края, председатель регионального общественного совета проекта «Новая школа» партии «Единая Россия»:

– В Прикамье в 2024 году начался капитальный ремонт 12 школ. В этом же году работы в восьми из них должны быть окончены, в оставшихся четырёх ремонт завершится к лету 2025 года. Пять ремонтируемых школ находится в Перми, остальные – в территориях Пермского края: в Соликамске, п. Пашия, Березниках, Кизеле, Лысьве, п. Кукуштан и в Ляминской школе. Финансирование работ обеспечивают бюджеты всех уровней: федеральный, региональный и местные бюджеты.

По словам Анатолия Маховикова, в Пермском крае также не снижаются темпы строительства новых школ. В 2024-2026 гг. в населённых пунктах Прикамья планируется построить 17 новых корпусов, которые обеспечат около 10 тыс. мест для школьников. В планах ближайшей трёхлетки – строительство 10 детских садов. Соответствующие средства в бюджете уже заложены. Актив партпроекта «Новая школа», муниципальные группы «Партийного десанта» всегда тщательно следят за соблюдением сроков и качества строительства и ремонта учреждений образования, подчеркнул депутат.

Помимо капремонта на федеральном штабе шла речь об обеспечении безопасности школ. В перспективе будет введён обязательный принцип организации профессиональной охраны. Соответствующий проект постановления правительства РФ уже подготовлен.

«Единая Россия» будет взаимодействовать с Росгвардией в этом направлении и помогать обеспечивать максимально эффективную работу частных охранных организаций в каждом объекте образования.

Дополнительно партия предложила проводить в школах курсы по обучению первой помощи. Такие занятия уже проходят в прифронтовых регионах – в Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской областях, отметил Андрей Турчак.

Ещё одно поручение главы государства, которое партия возьмёт на контроль, – по начислению выплат классным руководителям и кураторам групп в колледжах.

«В этом году по решению президента вдвое увеличены надбавки за классное руководство в небольших населённых пунктах. Введена федеральная выплата в размере 10 тыс. руб. для классных руководителей и кураторов групп в колледжах и техникумах. Просил бы Ольгу Казакову и Алёну Аршинову (депутаты Госдумы от «Единой России» – прим. ред.) взять на контроль реализацию этого решения на местах. Чтобы у нас не получилось так, что с увеличением этой выплаты одновременно будут снижены другие», – подчеркнул Андрей Турчак.

«Единая Россия» реализует программу капремонта школ вместе с Минпросвещения, она входит в народную программу. Партия обеспечила выделение средств федерального бюджета на её реализацию. Все этапы работ – от проекта до приёмки – контролируют общественные штабы с участием родителей и педагогов. Их «Единая Россия» и Минпросвещения сформировали в регионах. В послании Федеральному собранию президент поручил продлить программу капремонта школ до 2030 года, а также расширить её на детские сады, колледжи, общежития вузов.

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