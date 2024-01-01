В Оренбург для борьбы с крупнейшим в истории паводком выехали спасатели из Перми На Южном Урале власти ввели режим ЧС Поделиться Твитнуть

Паводок в Оренбургской области / фото: МЧС

Сотрудники МЧС из Перми отправились в Оренбургскую область для помощи в борьбе с паводком. В состав аэромобильной группировки вошли 40 человек и 7 единиц техники. Пермские спасатели будут помогать жителям подтопленных населённых пунктов. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на пресс-службу регуправления министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Напомним, в Оренбургской области власти ввели режим ЧС регионального характера из-за крупнейшего в истории территории паводка. При этом пик половодья ещё только ожидается в ближайшие дни. Сейчас подтоплено более 550 жилых домов, 2700 приусадебных участков, эвакуировано свыше 1,5 тыс. человек, включая почти 400 детей.

По данным МЧС, паводок зафиксирован уже в 34 российских регионах. В Челябинской области потоками смыло мост. Сильнейшие за 58 лет подтопления в Вологодской области. В Ленинградской области стихия подступила к стенам Тихвинского мужского монастыря. Сложной остаётся ситуация в Алтайском крае, Самарской области и Мордовии.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.