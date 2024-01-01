В марте погрузка на железной дороге в Пермском крае выросла на четверть Больше всего отправлено химических и минеральных удобрений Поделиться Твитнуть

Фото: Центральное МСУТ СКР

В марте 2024 года погрузка на сети ОАО «РЖД» в Пермском крае составила 4,1 млн тонн. Это на 26,2% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года, об этом сообщили в компании.

За первый квартал 2024 года погружено 11,4 млн тонн (+27,9% к январю — марту 2023 года).

С начала года по железной дороге в Прикамье отправлено 4,6 млн тонн химических и минеральных удобрений (рост в 1,5 раза к первому кварталу 2023 года), 2 млн тонн промышленного сырья и формовочных материалов (рост в 2,1 раза), 1,9 млн тонн нефти и нефтепродуктов (-7,1%), 958 тыс. тонн строительных грузов (-12,9%), 609 тыс. тонн химикатов и соды (+1,8%); 485,6 тыс. тонн кокса (-2,8%), 186 тыс. тонн цемента (+20,5%); 132,5 тыс. тонн лесных грузов (+5%) и т.д.

В целом в марте 2024 года на Свердловской железной дороге погрузка составила 12,4 млн тонн. Это на 2,8% больше, чем за март прошлого года.

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