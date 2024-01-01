В микрорайоне Крохалева может появиться самый высокий в Перми торговый центр Десятиэтажное здание будет иметь площадь в 21 тысячу квадратных метров Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Самый высокий в Перми торгово-развлекательный центр может появиться на ул. Лодыгина, 44а в микрорайоне Крохалева. Десятиэтажное здание площадью 21 тыс. кв. м планирует построить СМУ №11. Компания получила положительное заключение экспертизы на проект корректировки ТРЦ. Как напоминает «Коммерсантъ-Прикамье», несколько лет назад компания уже начала возводить этот объект, но тогда ТРЦ планировался 6-этажным и меньшей площади.

Более 10 лет назад пермские СМИ сообщали о планах ГК «Борвиха» возвести по ул. Лодыгина, 44а торгово-развлекательный центр «Победа» с продуктовым магазином, кинотеатром, развлекательной зоной и фудкортом. В 2022 году был разработан колерный паспорт здания: его стены предполагалось отделать в синих, серых и приглушённых жёлтых тонах.

Изданию в региональном минимущества сообщили, что СМУ №11 была подана заявка на выдачу разрешения на строительство 10-этажного объекта. Однако в ведомстве подготовили отказ в выдаче разрешения, так как есть замечания к представленному пакету документов.

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