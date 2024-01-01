В Перми продлят трамвайные маршруты и выведут на линии большие автобусы Изменения планируются в 2025 году Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Департамент транспорта администрации Перми анонсировал корректировки маршрутной сети, которые будут внедрены в 2025 году при заключении новых контрактов с перевозчиками.

В частности, будет предусмотрено использование автобусов особо большого класса на маршрутах №14, 15, 27 и 50. Также запланировано увеличение количества рейсов на маршрутах №6, 12, 28/29, 59 и 64. Всё это позволит увеличить их провозную способность в среднем до 20%.

В ходе заседания рабочей группы, включающей депутатов Пермской городской думы и представителей общественности, прошло обсуждение планируемых изменений конкретно в Кировском и Дзержинском районах.

Так, в Кировском районе планируется увеличение провозной способности маршрутов, следующих в центр города, на 11%, организация трёх новых маршрутов, а также запуск маршрутов по улицам Магистральная, Кировоградская и Сивашская.

В Дзержинском районе планируется объединение и перенаправление ряда маршрутов для сокращения времени в пути, а также организации дополнительных связей.

Что касается трамвайных маршрутов, то их планируют сделать основой маршрутной сети в центральной части города. После реконструкции скорость трамвайного сообщения повысится, количество рейсов на маршрутах №3, 4, 5, 8, 11 и 12 увеличится. Ряд маршрутов планируется продлить. Например, трамвайный маршрут №3 будет следовать до «Велты», а маршрут №12 до «Пермской ярмарки».

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