Клиенты «Т Плюс» в Пермском крае могут избавиться от накопившихся пеней за тепло и горячую воду Поделиться Твитнуть

Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» запускает акцию «Весна — тают пени!». По её условиям клиенты ПАО «Т Плюс» – физические лица могут избавиться от накопившихся пеней. Для этого необходимо оплатить квитанции за март и апрель, а также погасить задолженность за тепло и горячую воду до 31 мая 2024 года.

Акция проходит во всех городах присутствия пермского филиала: Перми, Березниках, Лысьве, Чайковском, Краснокамске. Квитанции за март уже доставляются клиентам в этих населённых пунктах.

Погасить долги и внести платёж за текущий период можно любым удобным способом: онлайн в личном кабинете расчётно-кассового центра (РКЦ), в офисе РКЦ, либо воспользовавшись любым интернет-банком. Контактные данные и адреса сайтов можно уточнить в квитанции.

Подробную информацию можно получить на сайте акции, по телефонам расчётно-кассовых центров, указанных в квитанциях за тепло и горячую воду, а также у специалистов РКЦ «Пермэнергосбыт», «КРЦ-Прикамье» и «Инкомус».

«Акция "Весна — тают пени!" адресована в первую очередь тем нашим клиентам, кто в ходе отопительного сезона по каким-либо причинам не смог внести платежи за тепло и горячую воду в полном объёме. Оплатив квитанции за март и апрель и погасив долги до завершения акции, можно избавить семейный бюджет от дополнительных расходов. Мы призываем всех наших клиентов встречать весну без долгов и пеней!» — подчёркивает директор по работе с дебиторской задолженностью Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Екатерина Бикаева.

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