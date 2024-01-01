Пермские тепловые сети начали ремонт участка бесхозного трубопровода в Мотовилихе Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермские тепловые сети Пермского филиала ПАО «Т Плюс» приступили к замене участка бесхозного трубопровода, по которому тепло подается в многоквартирный дом по бульвару Гагарина, 103а в Мотовилихинском районе Перми. Ремонт проводится по решению комиссии по ЧС администрации города. Всего теплоэнергетикам предстоит заменить 120 метров трубы.

Для минимизации дискомфорта жителей работы выполняются без отключения теплоподачи. Сборка нового трубопровода ведется поэтапно, отдельными участками по 20 метров. Демонтаж изношенных коммуникаций затруднен подтоплением канала: для доступа к месту ремонта необходимо удалять большое количество нанесённого ила.

«Главная задача теплоснабжающего предприятия – надёжное теплоснабжение клиентов. Со своей стороны, «Т Плюс» задействует все ресурсы, чтобы в квартиры горожан бесперебойно подавалось тепло и горячая вода. Сегодня ресурсоснабжающая организация в полной мере выполняет свои обязательства перед населением и властями города», – отметил технический директор – главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Гужев.

Ранее администрация города Перми и ПАО «Т Плюс» заключили соглашение о порядке взаимодействия по выявлению, содержанию и эксплуатации бесхозяйных сетей теплоснабжения. В рамках достигнутых договорённостей мэрия будет систематически передавать выявленные «бесхозы» на обслуживание энергокомпании.

Теплоэнергетики, в свою очередь, получили возможность начать официальную процедуру признания сети бесхозяйной и постановки её на учёт для последующего оформления права собственности. Это позволит ускорить работу по ремонту и замене бесхозяйных тепловых сетей и повысить качество услуг теплоснабжения для жителей.

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