Международный фестиваль научного кино в Перми откроется в День космонавтики Главной площадкой события станет кинотеатр «Кристалл» Поделиться Твитнуть

Международный фестиваль научно-популярного кино FUTURE.DOC (12+) состоится в Перми с 12 по 18 апреля. Программа шестого фестиваля исследует космос, экологию и археологию, медицину и искусственный интеллект. Вместе с героями фильмов зрители покоряют пустыню, строят зелёный город, ищут способы излечения от рака и изучают сон. Главной площадкой события станет кинотеатр «Кристалл».

В кинопрограмму шестого фестиваля вошли ленты из России, Франции и США. Среди них: «Охотник за метеоритами» (12+) режиссёра Натальи Анисимовой, «Ближе к звёздам» (12+), «Жизнь в зелёном городе» (12+), «Мумии возвращаются» (12+), цикл документальных фильмов «Подводный роман» (12+), «Колбаса Митрофана Аксёнова» (16+), «Опытным путём» (12+), «О медицине и чудесах» (16+). Завершится фестиваль новым фильмом постоянной участницы Юлии Киселёвой «Как Иван Пигарев сон изучал» (12+).

Помимо просмотра картин, гости смогут обсудить насущные научные проблемы. Многие фильмы представят сами режиссёры. На фестиваль в Пермь приедут авторы картин Наталья Анисимова, Мария Сапрыкина, Алексей Федорченко, Олеся Епишина, Юлия Киселёва.

Гостей традиционно ждёт научная программа. В ней примут участие эксперты из Москвы и Перми. На фестивале пройдут встречи с учёными и блогерами, которые освещают разработку инноваций. Свои лекции прочитают специалисты в медицине, архитектуре, археологии, физике, робототехнике.

На протяжении всего фестиваля будет проходить фотовыставка «Мой Пермский край», открыточная акция от Почты России, выставка «Гагарин — первопроходец Вселенной».

В программе фестиваля также — купол с фильмами 360°, мастер-классы от художника Пети Стабровского, Почты России, Парка науки, Физическая лаборатория, программа Future.kids и Future.school, выступление музыкальной группы, фуд-зона.

Международный фестиваль научно-популярного кино FUTURE.DOC проводится «Пермской синематекой» при поддержке министерства культуры Пермского края, министерства культуры РФ.

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