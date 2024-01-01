В Пермском крае 4 апреля прогнозируются дожди и сильные порывы ветра Пермяков призывают соблюдать меры безопасности Поделиться Твитнуть

Согласно данным Пермского Гисметеоцентра, 4 апреля в Прикамье ожидается местами небольшой дождь, в отдельных районах края порывы ветра могут достигать до 18 м/с.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями возможны аварии на системах ЖКХ, рост дорожно-транспортных происшествий, обрывы линий электропередач и падение слабо укреплённых конструкций.

В пресс-службе краевого министерства территориальной безопасности советуют жителям региона не находиться вблизи деревьев и ЛЭП, быть предельно осторожными и внимательными.

Водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких манёвров и торможений.

В случае аварий на сетях электроснабжения обесточить все электроприборы и соблюдать требования пожарной безопасности.

Вызвать службы экстренного реагирования можно по телефону «112». Вызов бесплатный.

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