В Перми возобновляются исторические и культурные экскурсии по городу Проект продлится до осени Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В субботу, 6 апреля, в Перми стартует новый экскурсионный сезон (проект «Маршруты Перми»). Он продлится до осени. Жители и гости краевого центра смогут прогуляться по городу в сопровождении экскурсовода.

По словам организаторов из Агентства новых технологий, проект «Маршруты Перми» — это более 30 экскурсионных пешеходных прогулок, раскрывающих разные грани истории и современности Перми.

Изучить перечень экскурсий, выбрать понравившуюся и узнать, как купить билет, можно на сайте Perm-300.ru

В эти выходные доступны следующие экскурсии: первая обзорная «Пермь-300: калейдоскоп историй» состоится 6 апреля в 12.00, 7 апреля в 12.00 начнётся экскурсия «В дебрях Разгуляя: путь в Первогород», а в 16 часов — «Пермь архитектурная».

Также принимаются заявки на индивидуальные экскурсии — для школьников, корпоративных клиентов и просто групп людей.

Напомним, проект «Маршруты Перми» был запущен к юбилею города. В 2023 году с мая по октябрь состоялось 304 экскурсий, которые посетили больше 3 тыс. пермяков и гостей города.

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