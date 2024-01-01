Пермский краевой суд признал недействующими тарифы на обращение с ТКО за 2019 – 2022 годы Мотивировочная часть решения пока не опубликована Поделиться Твитнуть

Фото: презентация Министерства ЖКХ и благоустройства Пермского края

В Пермском краевом суде 28 марта оглашена резолютивная часть решения по делу о тарифах на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Пермском крае за период с 1 января 2019 года по 30 ноября 2022 года (дело 3а-41/2024). Тарифы на услугу по вывозу ТКО, установленные в Прикамье на этот период региональным министерством тарифного регулирования, признаны недействующими. Истцами выступили ассоциация содействия жилищному самоуправлению «Пермский стандарт» и представители СНТ. Мотивировочная часть решения суда будет изготовлена не позднее 11 апреля.

Как пояснил perm.aif.ru юрист и главный редактор газеты «Эфир» Дмитрий Оксюта, ранее тарифы на вывоз ТКО, утверждённые министерством, неоднократно отменялись из-за их необоснованности. Суд признавал их недействующими в связи с тем, что при расчёте определённые суммы были включены неоправданно. Однако каждый раз после этого краевое министерство принимало новые ещё более высокие тарифы (взамен отменённых).

По мнению Оксюты, тарифы опять признают завышенными, и министерство будет обжаловать вердикт в Четвёртом апелляционном суде общей юрисдикции в Нижнем Новгороде.

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