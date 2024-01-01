«Единая Россия» вместе с Минэкологии определили ключевые направления нацпроекта «Экология» Поделиться Твитнуть

В основу обновлённого нацпроекта «Экология» войдут приоритетные поручения президента, отметил координатор партпроекта «Единой России» «Чистая страна», председатель комитета Госдумы по экологии Дмитрий Кобылкин на совещании с министром экологии Александром Козловым, представителями профильных министерств и ведомств в Центральном исполкоме партии.

«Поэтапное снижение выбросов в атмосферу в 29 городах в два раза, сокращение сбросов неочищенных сточных вод в два раза. Создание государственной информационной системы состояния окружающей среды. Ликвидация не менее 50 наиболее опасных объектов накопленного вреда и завершение работ по ликвидации объектов накопленного вреда — «Красный бор», БЦБК, Усолье-Сибирское», — напомнил Дмитрий Кобылкин.

Также среди обязательных положений — создание инфраструктуры экологического туризма в национальных парках, устойчивый экологический туризм на Байкале, ежегодное восстановление лесоразведения, повышение зарплат работников Росгидромета, Рослесхоза, Росприроднадзора и др.

Он отметил, что для реализации ряда поручений президента «Единой Россией» уже обеспечена необходимая правовая база.

«По сокращению вредных выбросов в атмосферу к 2030 году закон принят, в эксперименте участвует 41 населённый пункт. В развитие темы планируется установление дополнительной финансовой ответственности за несоблюдение квот выбросов загрязняющих веществ. Отдельное направление — создание комплексной системы мониторинга качества окружающей среды и состояния вечной мерзлоты. Соответствующие законы мы также приняли и ждём их реализации», — сообщил Дмитрий Кобылкин.

Отдельно «Единая Россия» прорабатывает с Минприроды и Минстроем направление по развитию экотуризма.

«Серьёзная работа предстоит по развитию туризма на Байкале. Здесь нужен взвешенный подход, обсудим его с Минэкономразвития. Также требуется создать инфраструктуру экотуризма на особо охраняемых природных территориях. «Единая Россия» просит Правительство предусмотреть средства на эти цели», — сказал Дмитрий Кобылкин.

Александр Козлов подчеркнул, что Минэкологии уже приступило к выполнению ряда поручений президента. В частности, проводятся мероприятия в 12 промышленных городах по снижению вредных выбросов по проекту «Чистый воздух», до 1 марта 2025 года планируется запустить платформу по экомониторингу, формируется федеральный проект «Вода России», по проекту «Генеральная уборка» идёт ликвидация опасных объектов.

«До конца года проверим тысячи объектов. До 10% из них попадают в категорию I и II класса опасности. Здесь нужно не только проводить работы за счёт федеральной программы. Надо ставить вопрос и перед губернаторами», — считает министр.

Продолжится работа по восстановлению популяции редких видов животных, сокращению площади лесных пожаров, лесовосстановлению.

«Важный вопрос — заработная плата в лесном хозяйстве, в сфере метеорологии, охраны окружающей среды. Мы работаем с Минфином, под нас прогнозируют больше 50 млрд руб. И мы за счёт этой зарплаты планируем 53 тыс. человек охватить в 2025 году и 72 тыс. до 2030 года. Потребность, которая повысит всю отрасль, — порядка 400 млрд руб.», — рассказал министр.

Подготовка обновлённого нацпроекта идёт и по линии Минстроя. В частности, замминистра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько отметил, что ключевая задача — по снижению стоков.

«Проводим глубокий анализ и будем предлагать детальные инженерные разработки по каждому субъекту. Будем добиваться регулярной отчётности, в том числе от ресурсоснабжающих организаций. У нас есть положительный опыт работы с депутатами от «Единой России» по выявлению ситуаций, которые говорят о некачественных сбросах в водные объекты на построенных очистных сооружениях», — сказал он.

В заключение Дмитрий Кобылкин отметил, что предложения, которые были выработаны на площадке «Единой России», в ближайшее время направят в Правительство.

«Нами проделана огромная работа по реализации нацпроекта «Экология». Важно весь положительный опыт взять на вооружение и усовершенствовать работу по отстающим направлениям», — сказал Дмитрий Кобылкин.

Напомним, разработать нацпроект «Экология» Владимир Путин поручил в своём Послании. Действующий нацпроект заканчивается в 2024 году.

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