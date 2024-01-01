В Прикамье осталось 10 дней до конца приёма заявок на Строгановскую премию Награждение победителей состоится в июне в Москве Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Пермского землячества

В Перми 15 апреля на специальной пресс-конференции объявят имена всех номинантов Строгановской премии-2024. Об этом сообщается на сайте Пермского землячества.

В этом году участниками премии стали известные ученые и общественные деятели, политики и предприниматели, режиссёры и актеры, музыканты и художники, спортсмены и тренеры, врачи, учителя и многие другие

Сбор заявок ведётся на сайте Пермского землячества до 12 апреля, а через три дня, 15 апреля, на сайте впервые будет опубликован весь список номинантов. Интернет-голосование будет продолжаться две недели, а шорт-листы станут известны в начале мая.

Награждение лауреатов станет главным событием XX Съезда Пермского землячества и пройдет в во второй половине июня этого года в Москве. Лауреат получит статуэтку Аники Строганова, диплом, серебряный нагрудный знак и премию в полмиллиона рублей.

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