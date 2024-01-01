Учёные университета Перми получат 180 млн рублей на исследования Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Учёные Пермского государственного научного исследовательского университета выиграли два гранта Российского научного фонда «Проведение прикладных научных исследований в рамках стратегических инициатив Президента РФ в научно-технологической сфере» по направлению «Микроэлектроника». Они получат на исследования 180 млн руб. в течение трёх лет. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

В частности, часть этих средств получит коллектив кафедры радиоэлектроники и защиты информации ПГНИУ под руководством Игоря Лунегова на разработку конструкции оптической зондовой станции для тестирования чипов фотонных интегральных схем (ФИС). А молодёжная лаборатория интегральной фотоники ПГНИУ под руководством доцента кафедры нанотехнологий и микросистемной техники ПГНИУ Романа Пономарёва создаст линейку линзованных оптических волокон и других переходных элементов для ФИС.

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