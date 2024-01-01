В Перми чиновники пока не могут найти новое здание для бездомных Прикамский омбудсмен ждёт предложения от благотворительных НКО Поделиться Твитнуть

Фото: группа «Еда для нуждающихся» во «ВКонтакте

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко провёл встречу с общественными активистами и чиновниками из краевого минсоца, посвящённую проблеме бездомных и людей попавших в трудную жизненную ситуацию. На встрече речь зашла о новом здании для Центра социальной адаптации. Подробности омбудсмен рассказал на своей странице ВКонтакте.

По его словам, уже рассмотрено 36 объектов для размещения и ряд земельных участков для строительства, которые не устроили по тем или иным причинам.

«Все понимают, что Центр краю остро необходим, но никто не хочет видеть подобное учреждение рядом со своим домом. Важно найти компромисс с жителями в этом вопросе (например, проект Центра на улице Муромской в краевой столице — то, как делать не надо)», — пояснил Сапко.

Он также добавил, что следующую встречу планирует пригласить руководителей НКО, которые занимаются этой темой в муниципалитетах региона.

«Важно знать, что происходит на местах, чего мы не замечаем, услышать свежие идеи. Жду предложений от коллег по изменению действующего законодательства», — написал Сапко, призвав сообщать об идеях на сайт уполномоченного.

Кроме того, омбудсмен заявил, что в Перми доработают и переиздадут карманный справочник, где будет собрана информация о том, как получить помощь, куда прийти.

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