В Перми начинается чемпионат России по фехтованию Будет разыграно 12 комплектов наград Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Во вторник, 2 апреля, в пермском спортивном центре «Красава» откроется чемпионат России по фехтованию (0+). Столь значимые соревнования по этому виду спорта проводятся в Перми впервые.

Как сообщили в минспорта, турнир соберёт лучших спортсменов страны, олимпийских чемпионов и призёров, победителей и призёров чемпионатов мира и Европы. Среди них Софья Великая, Яна Егорян, Софья Позднякова и др.

На чемпионате со 2 по 9 апреля будут разыграны 12 комплектов медалей в личном и командном зачёте в мужской и женской рапире, шпаге и сабле.

Церемония открытия соревнований состоится 2 апреля в 17:00, сразу после нее пройдет финал по рапире среди мужчин.

Программа соревнований:

2 апреля — Мужская рапира (личные соревнования).

3 апреля — Женская рапира (личные соревнования).

4 апреля — Мужская рапира/женская рапира (командные соревнования).

5 апреля — Шпага женщины (личные соревнования).

6 апреля — Шпага мужчины (личные соревнования).

7 апреля — Шпага мужчины/женщины (командные соревнования).

8 апреля — Сабля мужчины/женщины (личные соревнования).

9 апреля — Сабля мужчины/женщины (командные соревнования).

Соревнования начинаются в 10:00 ежедневно, вход свободный.

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