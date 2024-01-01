В Перми осудили мужчину, сообщившего о минировании больницы Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Мотовилихинском районном суде Перми вынесен приговор мужчине, который в сентябре 2023 года позвонил на номер 112 и сообщил, что на территории одной из больниц в Мотовилихе заложена бомба, и что он сейчас её взорвет. Об этом пишет «Рифей».

Сотрудники ГУ МВД России по Пермскому краю выехали на место происшествия и провели проверку. На территории больницы взрывчатых веществ обнаружено не было.

Суд пришел к выводу, что в результате преступного поведения мужчины значимые силы и средства, задействованные для предупреждения и ликвидации возможных последствий террористического акта, были отвлечены от работы зря, кроме того был причинён имущественный ущерб службам, выехавшим на место происшествия.

На процессе обвиняемый во всём признался и раскаялся. Суд признал перямка виновным в заведомо ложном сообщении об акте терроризма (ч. 2 ст. 207 Уголовного кодекса Российской Федерации) и приговорил его к трём годам лишения свободы условно.





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