Ещё два техникума из Пермского края получат по 100 млн рублей на создание кластеров Это учебные заведения Перми и Березников Поделиться Твитнуть

В рамках федерального проекта «Профессионалитет» в техникумах Пермского края будут открыты ещё два учебно-производственных центра. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Стали известны результаты дополнительного отбора на выделение грантов из федерального бюджета. Всего по стране поступило 159 заявок, из которых было выбрано 20 победителей. От Пермского края был выбран Пермский авиационный техникум им. А.Д. Швецова (в машиностроении) и Березниковский политехнический техникум (в химической промышленности: производство минеральных удобрений). Кластеры будут созданы к 1 сентября 2024 года.

Как заявили в краевом министерстве образования и науки, каждое учебное заведение получит грант в размере 100 млн руб. на строительство и оснащение лабораторий и мастерских современным оборудованием, а также средства из регионального бюджета и фондов работодателей.

Техникумы будут сотрудничать не только с региональными профессионально-техническими училищами, но и с ведущими предприятиями. Предприятия будут выступать в роли наставников и потенциальных работодателей выпускников.

Партнёрами машиностроительного кластера станут АО «ОДК-Авиадвигатель», АО «ОДК-Пермские моторы» и АО «ОДК СТАР партнёры», а химического — ООО «ЕвроХим — Усольский калийный комбинат», ПАО «Уралкалий», ООО «АВИСМА», АО «УРАЛХИМ» и АО «Верхнекамская калийная компания».

Напомним, в настоящее время в Пермском крае действуют пять образовательно-производственных кластеров, о создании ещё трёх центров к 1 сентября 2024 года стало известно летом прошлого года. Новые центры будут развиваться на базе Пермского профессионально-педагогического колледжа, Пермского базового медицинского колледжа и Чайковского техникума промышленных технологий и управления.

Таким образом, к 1 сентября 2024 года в Пермском крае будет создано десять промышленных кластеров.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.