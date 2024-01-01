Фонд «Дедморозим» из Перми вошёл в топ-3 нестоличных благотворительных организаций страны В рейтинг вошли более 600 благотворительных НКО Поделиться Твитнуть

Пермский благотворительный фонд помощи тяжелобольным детям «Дедморозим» занял 21 строчку среди крупнейших благотворительных организаций страны (+10 к итогам 2022 года) и третье место среди нестоличных НКО. Такие данные представило рейтинговое агентство RAEX.

В рейтинг вошли более 600 официально работающих организаций, объём поступлений которых в 2022 году превысил 5 млн рублей.

«Это успех тысяч людей, которые стоят за «Дедморозим». Вместе с чудесными пермяками мы собрали третью по силе команду поддержки детей в регионах. Ведь партнёрский потенциал — это доверие, которое связывает всех нас в совершении круглогодичных чудес — чтобы давать больше жизни сотням тяжело и даже неизлечимо больных детей, чтобы десятки ребят оставались со своими родными, а не попадали в детские дома, чтобы вернуть будущее выпускникам интернатов», — рассказали в фонде.

Кроме того, «Дедморозим» занял 11 место среди фандрайзинговых НКО, которые оказывают медицинскую благотворительную помощь, и 17 месте среди фандрайзинговых НКО, специализирующихся на поддержке и адаптации социально уязвимых групп граждан.

По данным RAEX, сектор организованной благотворительности за последние два года стал значительно прозрачнее. В частности, это касается фандрайзинговых НКО, которые стали лучше наполнять свои официальные сайты, а также увеличивать объём и качество публикуемой отчётности.

К 1 июня, Дню защитников детей, фонд «Дедморозим» по уже сложившейся традиции представит сведения по всем направлениям деятельности и принятым пожертвованиям.

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