В прошлом году жители Пермского края переплатили за ЖКХ более 14 млн рублей Прокуратура направила в суд вдвое больше исков Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В 2023 году в суды разных инстанций поступило в два раза больше исков, связанных с нарушениями в сфере ЖКХ, чем в 2022 году. Об этом сообщает Properm.ru со ссылкой на аналитические данные, опубликованные краевой прокуратурой.

В частности, в за прошлый год в суд было направлено 379 исков, тогда как годом ранее их было 185.

Всего же по результатам рассмотрения требований прокуроров в 2023 году перерасчёт платы за услуги ЖКХ произвели 2,5 тыс. жителей Прикамья. Переплата составила более 14 млн руб.

Так, чтобы обеспечить законность, надзорное ведомство обращалось в суд с иском к краевому правительству о признании незаконным бездействия, которое выражалось в том, что не были приняты меры по утверждению порядка компенсации за счёт средств краевого бюджета расходов, связанных с превышением предельного индекса роста платы за коммунальные услуги. Необходимый нормативный акт, позволяющий начислять субсидии жителям Пермского края, был принят лишь после иска прокуратуры.

Как отмечают в ведомстве, в прошлом году в суды Прикамья было направлено 53 иска о возложении на краевой Фонд капитального ремонта обязанности провести капремонт общего имущества в многоквартирных домах. Все иски были удовлетворены.

Кроме того, за прошлый год прокуратура направила в суды 7 исков по вопросам утверждения тарифов и нормативов потребления коммунальных услуг. Пока рассмотрено и удовлетворено 5 из них. Речь идёт об исках, которые связаны с дискриминирующими требованиями по оплате услуг по сбору и вывозу ТКО для владельцев частных домов.

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