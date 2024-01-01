На передаче Малахова «Привет, Андрей!» выступил пермский ансамбль «Воскресенье» Пермяки выступили в начале шоу Поделиться Твитнуть

На шоу ведущего Андрея Махахова «Привет, Андрей!» шоу музыкальный коллектив «Воскресенье» исполнил песню Владимира Высоцкого «Так случилось, мужчины ушли» (из к/ф «Точка отсчёта»). Эфир шоу Малахова состоялся 30 марта на канале «Россия» и был посвящён фильмам 80-90-х годов прошлого столетия. Об этом сообщает perm.aif.ru.

По словам основателя и художественного руководителя пермского творческого коллектива Ирины Кулёвой, в 2025 году году ансамблю исполнится уже 40 лет. Группу «Воскресенья» отличает преемственность. В частности, раньше в деятельности коллектива участвовала мама одной из солисток, а также тётя и даже родная сестра.

«Воскресенье» входит в состав МАУК «Городское концертное объединение» Перми. Ансамбль участвует в различных мероприятиях городского и краевого уровня, а также регулярно проводит мастер-классы.

Пермские музыканты участвовали в концертах в Кремле, много раз становились победтелями в региональных, всероссийских и международных конкурсах.

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