В Перми пропала 18-летняя девушка с серо-зелёными глазами Волонтёры объявили поиск и распространили ориентировку Поделиться Твитнуть

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Пермского края опубликовал на своей странице ВКонтакте информацию о пропаже 18-летней Елизаветы Сараевой. Девочка ушла из дома 22 марта, и до сих пор её местонахождение неизвестно.

«Может находиться в вашем городе. Может находиться в вашем районе», — сообщают поисковики.

Они опубликовали ориентировку.

Приметы пропавшей: рост 164 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые короткие, глаза серо-зелёные. Была одета в чёрную куртку с зелёными вставками, чёрная толстовка с капюшоном и белой надписью, чёрные брюки и чёрные ботинки.

С собой у девочки была чёрная спортивная сумка с белыми вставками и светло-серый рюкзак.

Всех, кому что-либо известно о пропавшей, просят сообщить по тел. 8-800-700-54-52 или 112; а также 8-963-648-69-83 (инфорг Светлана).

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