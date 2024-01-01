В Перми полиция задержала пожилого итальянца по подозрению в шпионаже Он фотографировал поезда на станции «Пермь — Сортировочная» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермские полицейские задержали итальянского пенсионера Алоизи Бруно, на которого пожаловались бдительные пермяки. Мужчина фотографировал поезда на станции «Пермь — Сортировочная». Это вызвало подозрение у горожан, и они сообщили в правоохранительные органы. Об этом сообщает ТК ВЕТТА.

В итоге итальянского туриста доставили в отдел полиции по подозрению в шпионаже. Туда же приехал и переводчик.

Как уточняет telegram-канал Mash, во время допроса итальянский пенсионер рассказал, что с 2019 года он приезжает в Пермь — здесь у него живет возлюбленная. Поезда он фотографировал потому что никогда не видел такие длинные товарные составы и красивые «Ласточки». Фотографии он хотел показать внукам на родине.

После допроса мужчину попросили удалить снимки, а затем отпустили.

Уголовный кодекс РФ трактует шпионаж (ст.276) как передачу, сбор, похищение или хранение в целях передачи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям сведений, составляющих гостайну. Санкция по этой статье — лишение свободы на срок от десяти до двадцати лет.

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