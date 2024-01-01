Андрей Стрельцов
«Парма» обыграла УНИКС в Казани
Это третья победа пермской команды в сезоне над действующим чемпионом страны
В составе победителей оказался самый результативный игрок встречи. Разыгрывающий «Пармы» Айзея Риз сумел набрать 20 очков, а также сделать четыре подбора и четыре передачи.
В нынешнем сезоне УНИКС обыграл «Парму» лишь однажды — 12 ноября 2023 года. С тех пор казанцы уступили пермской баскетбольной команде трижды подряд.
Казанцы продолжают лидировать в Лиге, но уже 1 апреля ЦСКА может сравняться с ними по количеству викторий. А вот «Парма» увеличила свой отрыв от «Енисея» и сохранила шанс на попадание в Топ-4.
В следующем туре подопечные Евгения Пашутина 4 апреля примут дома «Локомотив-Кубань».
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