Андрей Стрельцов «Парма» обыграла УНИКС в Казани Это третья победа пермской команды в сезоне над действующим чемпионом страны Поделиться Твитнуть

В субботу в Казани состоялся поединок второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между местным УНИКСом и «Пармой». В драматичной борьбе победу одержал пермский клуб. Опять всё решилось на последних секундах. Игра завершилась со счётом 89:86 в пользу гостей.

В составе победителей оказался самый результативный игрок встречи. Разыгрывающий «Пармы» Айзея Риз сумел набрать 20 очков, а также сделать четыре подбора и четыре передачи.

В нынешнем сезоне УНИКС обыграл «Парму» лишь однажды — 12 ноября 2023 года. С тех пор казанцы уступили пермской баскетбольной команде трижды подряд.

Казанцы продолжают лидировать в Лиге, но уже 1 апреля ЦСКА может сравняться с ними по количеству викторий. А вот «Парма» увеличила свой отрыв от «Енисея» и сохранила шанс на попадание в Топ-4.

В следующем туре подопечные Евгения Пашутина 4 апреля примут дома «Локомотив-Кубань».

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